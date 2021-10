Hooibalenbrand zorgt al hele dag voor rook- en stankoverlast in Terneuzen

De hooibalenbrand zorgt al de hele dag voor overlast (foto: HV Zeeland)

De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) meldt dat de rookoverlast is ontstaan door het blussen van de hooibalen en de wind ter plekke. De rook hangt vrij laag en is daarom rond de locatie te zien en te ruiken. De meldkamer kreeg vandaag ongeveer tien meldingen via het noodnummer 112 binnen.

De brandweer heeft volgens de VRZ geen gevaarlijke concentraties in de rook heeft gemeten. Brandweermensen rukten afgelopen nacht uit om de brand in de Koegorsstraat te bestrijden. Inmiddels zijn de brandweerlieden weer vertrokken en bestrijdt het bedrijf de brand zelf, is te lezen op de website van de veiligheidsregio.

In de omgeving van de brand is veel rook te zien (foto: HV Zeeland)

Drie weken geleden was er op dezelfde locatie een brand in hooibalen. Toen was er minder overlast, omdat de rookpluim rechtop de lucht inging en er weinig tot geen wind was.