Pas morgen meer duidelijkheid over afschaffen tunneltol: 'Alles moet nog even op papier gezet'

De verwachting was dat de Zeeuwse gedeputeerde aan het einde van de donderdagmiddag of begin donderdagavond al een jaartal zou kunnen noemen, waarop de tunnel mogelijk tolvrij wordt. Maar volgens Van der Maas heeft de minister nog net iets meer tijd nodig.

Brief aan Tweede Kamer en Provinciale Staten

Van der Maas sprak van een goed en constructief gesprek met minister Visser over de doelstelling om de tunnel eerder tolvrij te maken dan het oorspronkelijke jaartal 2033. "Maar we hebben nog een dag nodig om de dingen die we besproken hebben nog even goed in een brief voor de Tweede Kamer en onze Provinciale Staten te verwerken."

Datum vrijdag genoemd

In die brief krijgen Kamerleden en Zeeuwse Statenleden het draaiboek naar een tolvrije tunnel, waarbij ook een datum zal worden genoemd. "Bij zo'n draaiboek hoort een datum. Maar de minister heeft mij nadrukkelijk verteld dat de datum die gekozen wordt aan een nieuw kabinet is." Van der Maas heeft daar begrip voor. "Het gaat tenslotte om een majeur bedrag."

340 miljoen euro

Als de Westerscheldetunnel bijvoorbeeld volgend jaar al tolvrij zou worden, zou dat 340 miljoen euro betekenen aan gemiste passantengelden, aldus Van der Maas. "Dat bedrag moet op tafel komen."

Het bedrag van 340 miljoen euro is in rapporten genoemd als het bedrag dat nodig is, als de Westerscheldetunnel al in 2022 tolvrij zou worden. In politieke kringen is de afgelopen maanden ook vaak het jaartal 2025 genoemd.

Lees ook: