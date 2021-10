Woon jij op een filmlocatie? In Zeeland is die kans heel groot!

Filmopnames voor Michiel de Ruyter in Zierikzee (foto: Geert van der Wielen)

"De lijst is een beetje uit de hand gelopen. Als je aan zo'n klus begint, denk je dat je misschien op een stuk of twintig locaties uitkomt. Dan ga je verder zoeken en worden het er steeds meer", vertelt Baart over het samenstellen van de lijst. Die twintig locaties werden er uiteindelijk maar liefst 65.

'Je wil weten waar het zich heeft afgespeeld'

Baart begon met het maken van de lijst om zich nog meer in te kunnen leven in de verhalen: "Als je echt in het verhaal van de film of serie zit, dan wil je weten waar het zich heeft afgespeeld. Als je dan op die plek staat, dan voel je echt: hier gebeurde het. Hier vond bijvoorbeeld die moord plaats. Het verhaal gaat dan echt leven."

De volledige lijst met 65 Zeeuwse filmlocaties is te zien in de Zeeuwse Cultuuragenda. Wil je die lijst bekijken? Klik dan op deze link en scroll naar pagina 37.

Hij vond het lastig om te bepalen aan welke eisen de filmlocaties moesten voldoen: "Neem je bijvoorbeeld films van studenten ook mee? Zet je documentaires op de lijst?" Uiteindelijk heeft hij gekozen voor locaties van speelfilms, televisieseries en een paar documentaires.

Opvallend is dat er de laatste jaren steeds meer Zeeuwse filmlocaties bij zijn gekomen. In de jaren '50 en '60 werd Zeeland slechts één keer als filmlocatie gebruikt, terwijl dat vanaf het jaar 2000 veel vaker gebeurde: "Dat zou erop kunnen wijzen dat Zeeland meer in trek is als plek om een film te maken, maar het kan ook aan het onderzoek liggen. Misschien heb ik niet alle filmlocaties uit het verleden terug kunnen vinden", legt Baart uit.

Filmopnames voor de Slag om de Schelde in Vlissingen (foto: Anneke van den Dries)

Hoeveel beelden van Zeeland in de films of series te zien zijn, is erg verschillend. Bovendien hoeft de titel van een film er niet per se op te wijzen dat de film in Zeeland is opgenomen. In de bioscoopfilm Renesse (2016) zien we een aantal shots van Zeeuwse highlights, maar de rest van de film is gedraaid op een camping in Portugal. De televisieserie Zomer in Zeeland (2018) speelt zich af in het niet-bestaande Zeeuws-Vlaamse plaatsje 'Lekzand'. Omgevingsbeelden zijn gedraaid in 't Zwin en in Goes, maar met de acteurs is voornamelijk gewerkt in Noord-Holland.

Ben je benieuwd of jouw woonplaats ook een filmlocatie is geweest? Wij hebben alle locaties van (Nederlandse) bioscoopfilms en televisieseries van de afgelopen tien jaar hieronder in kaart gebracht.

Lees ook: