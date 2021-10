Monumentale muur in Aardenburg al gesloopt, gemeente geeft alsnog vergunning af

De monumentale kerktuinmuur moest gesloopt worden om een doorgang naar het nieuwe museum in Aardenburg te maken. (foto: Omroep Zeeland)

De sloop van een stuk van de muur is nodig om de verbinding te maken tussen het toekomstige Cultuurforum, zoals het museum gaat heten, en de Sint Baafskerk in de Sint Bavostraat. Ook de monumentale es op het terrein moet wijken voor de verbouwing van het museum, die al in volle gang is.

De muur en boom staan in de weg voor de entree van het museum naar de kerk. In de vergunning voor de totale verbouwing van het voormalige pand Daansen was de kerktuinmuur weliswaar meegenomen, maar de gemeente Sluis constateert nu dat dat niet helemaal duidelijk was in de stukken bij de aanvraag. Daarom wil zij nu alsnog een vergunning afgeven voor de sloop. Mosterd na de maaltijd dat wel, want de opening in de muur is inmiddels gemaakt.

Race tegen de klok

De verbouwing van het museum wordt een race tegen de klok, want eind december moet het museum op de begane grond in elk geval open gaan, anders vervallen toegezegde subsidies. Het college van burgemeester en wethouders denkt dat die deadline haalbaar moet zijn, hoewel de metselstenen en de kozijnen een kritische factor zijn in de planning. Volgens het college gaan de voorbereidingen voor de inrichting van het museum, deels gedaan door museumvrijwilligers, voorspoedig.

Het archeologisch museum in Aardenburg is leeggehaald. De collectie is ingepakt. (foto: Omroep Zeeland)

Het huidige gemeentelijke archeologisch museum een eindje verderop in de Markstraat, is twee weken geleden definitief gesloten, na ruim vijftig jaar. De stukken die in bruikleen waren van het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) en geen plek krijgen in het nieuwe museum, gaan terug naar het depot. Andere objecten zijn ingepakt en opgeslagen. Het skelet van Brammetje, een Germaanse krijger uit de derde eeuw, is dusdanig kwetsbaar, dat hij vanaf het oude museum rechtstreeks naar het Cultuurforum verhuist.

Tempelresten

Wat er met de Romeinse tempelresten in de museumtuin van het oude museum gaat gebeuren, is nog niet bekend. Deze zijn daar neergelegd na eerdere archeologische opgravingen in Aardenburg. Het pand komt in de verkoop. De gemeente onderzoekt op dit moment wie formeel eigenaar is van die tempelresten en op welke manier de tempelresten in de toekomst bewaakt en onderhouden kunnen worden.

Het Cultuurforum dat aanvankelijk in het oude stadhuis zou komen, biedt straks onderdak aan het museum, maar wordt ook startpunt van fiets- en wandelroutes en toeristisch informatiepunt. Ook komt er een museumwinkel en een ruimte voor lezingen en workshops. De eerste verdieping wordt volgend jaar afgewerkt.