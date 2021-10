Wéér extra drukte verwacht in ziekenhuis: na corona nu de griep

Ziekenhuis ZorgSaam zet zich schrap voor de komende griepgolf (foto: Zorgsaam)

Eindelijk even rustige tijden op de interne afdeling van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Even geen afgeschotte kamers voor coronapatiënten. Even weer de gewone gangbare patiënten om te verplegen.

Druk kan toenemen

Maar de afdeling zet zich al schrap voor de verwachte drukte die eraan komt. Er zullen opnieuw coronapatiënten worden opgenomen en daarbij is er ook nog een hevige griepgolf in aantocht. "We zijn ons goed aan het voorbereiden. We houden er rekening mee dat de druk kan toenemen", zegt verpleegkundige Joerien Buijsse.

Ook in 2018 was er een hevige griepgolf en lagen er veel extra patiënten op de afdeling. "Het brengt weer druk op je afdeling, want naast je reguliere werk komt dat er weer bij, hé. Ook 's nachts."

Verpleegkundige Joerien Buijsse: 'Het komt er naast je gewone werk allemaal weer bij' (foto: Omroep Zeeland)

Deskundigen voorspellen een hevige griepgolf die dit jaar naar verwachting eerder komt en langer aanhoudt. Na een coronajaar zonder griep, is iedereen wat vatbaarder. "We hebben minder immuniteit opgebouwd", zegt arts-microbioloog Robbert Bentvelsen. "We verwachten dus extra druk op de zorg."

Afgeschermde afdeling

Voor nieuwe coronapatiënten is er snel weer een afgeschermde afdeling ingericht. "Nu is die gang helemaal open maar soms is er spoed en dan maken we - hup - een covidafdeling", zegt Buijsse. De schotten staan er nog, de deuren daarin kunnen meteen worden gesloten.

Voor grieppatiënten hoeft dat niet, die liggen apart in gewone patiëntenkamers. Verpleegkundigen moeten wel elke keer schorten ombinden en mondkapjes en handschoenen gebruiken. Buijsse: "We zullen allemaal weer een stapje harder moeten lopen."

Ziekenhuizen roepen op: 'Neem die griepprik' Ziekenhuizen benadrukken het belang van de griepprik. De griepvaccinatie beschermd tegen ernstige griep en kan ziekenhuisopname voorkomen. De ziekenhuizen en ouderzorgorganisaties roepen hun zorgpersoneel en bezoekers op tot het nemen van de griepprik. Die is bedoeld voor ouderen, kwetsbaren en zorgpersoneel. Ouderen en chronisch zieken krijgen in oktober en november een uitnodiging van hun huisarts voor de griepprik. De groep is dit jaar uitgebreid met mensen met ernstig overgewicht en zwangere vrouwen.

Op dit moment zijn er al enkele griepgevallen geconstateerd. Van een officiële griepgolf is nog geen sprake, dat is pas het geval bij 58 mensen met griep per honderdduizend mensen. Joerien Buijsse: "Ik hoop dat het mee gaat vallen. Ik hoop het echt."

