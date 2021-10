Na zestig jaar stopt Luc Markies (83) met zijn verlichtingszaak

Luc Markies (foto: Omroep Zeeland)

Eigenlijk had Markies het idee om tot volgend jaar door te gaan, maar zes weken geleden brak hij bij een val zijn heup. Na onderzoek bleek er meer aan de hand, waardoor hij het moeilijke besluit moest nemen.

Sinds 1963

Markies bouwde in 1963 een winkel om tot de allereerste verlichtingsspeciaalzaak van Zeeland. Dat bleek een voltreffer, waarna er zaken werden geopend in Middelburg, Terneuzen en Hulst. Uiteindelijk breidde het uit naar tien winkels en behoorde de zaak tot één van de grootste van Nederland.

Voor Markies waren de uitbreidingen de momenten waar hij altijd aan terug zal denken. "Het was altijd spannend om weer een stap verder te doen. Iedere keer bleef dat spannend om uit te breiden."

Kunstgalerie

Markies opende in 1979 een kunstgalerie in Vlissingen, maar door de crisis in 1980 liep dat mis. Een tijd van financiële onzekerheid waardoor hij lang schulden moest aflossen. Uiteindelijk kwam het allemaal goed.

Op 58-jarige leeftijd verkocht Markies zijn laatste winkel in Vlissingen aan een medewerkster die al jaren bij hem werkte. Dat liep goed, tot een jaar of vijf geleden. Er dreigde een faillissement, waardoor Markies de winkel terugkocht. Toen begon de zaak weer te lopen en stond hij er nog jaren in.

De heupfractuur gooide roet in het eten, waardoor Markies nu bezig is aan zijn laatste weken. "Misschien duurt het nog een half jaar, maar we moeten maar even zien wanneer de laatste lampen de deur uit zijn."