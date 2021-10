Bouw hotel Biggekerke gaat nog lange tijd duren

Beeld van hoe Dormio Hotel Resort Zoutelande eruit zou moeten gaan zien (foto: Dormio)

Wethouder Maas maakte tijdens de bijeenkomst alleen de huidige stand van zaken kenbaar, maar wilde geen vragen beantwoorden. Volgens hem is het lastig, omdat er ook juridisch een zaak loopt. "Dit is complex. Het is een gevoelig dossier, waardoor je zo'n discussie beter niet aan kan gaan."

Het college blokkeerde de plannen van ontwikkelaar Dormio, die via de rechtbank kunnen worden aangevochten. Tot nu toe praten beide partijen met elkaar en hopen er binnen afzienbare tijd uit te komen.

Zorgen over verkeer

De dorpsraad is vooral benieuwd naar wat de gevolgen zijn voor het dorp, indien er een hotelcomplex komt. Volgens voorzitter van de dorpsraad Tjitte van den Buijs hoeft men niet te verwachten dat er plots winkels bij zullen komen. "We hebben zorgen over het verkeer. Bijvoorbeeld de oversteekplaatsen van de doorgaande weg naar Zoutelande." Of zo'n onderzoek er komt is nog onduidelijk.

In 2011 werd een vergunning afgegeven om te bouwen op de plek van de oude kaasboerderij. Door allerlei omstandigheden werd er dit jaar pas gebruik van gemaakt. Toen maakte ontwikkelaar Dormio bekend een resort te willen gaan bouwen op basis van de vergunning. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere hield eind juli de bouw van het hotel in Biggekerke tegen. Sindsdien wordt gekeken naar een oplossing.