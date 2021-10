Goedemorgen! Duidelijkheid tunneltol, Maarten van Rossem in Vlissingen en Zeeland op tv

Vandaag moet er dan echt een nieuwe streefdatum bekend worden (foto: ANP)

Misschien verwachtte je gisteren een datum te horen wanneer de Westerscheldetunnel tol vrij wordt. Je moet nog even geduld hebben: eind van de middag gaat een brief naar de Tweede Kamer en naar Provinciale Staten met meer duidelijkheid. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas zal er in die brief ook een datum staan.

Maaren van Rossem in Vlissingen

Maarten van Rossem komt vandaag op bezoek in Vlissingen. De Stoomhijskraan Schelde 38, die terug is op het Scheldeterrein, wordt vandaag officieel door Van Rossem onthuld. Hij is de beschermheer van de stichting die de hijskraan terug heeft gehaald.

Maarten van Rossem onthult vandaag de stoomhijskraan (foto: Omroep Zeeland)

Vandaag brengt rapper Bas de Meijer uit Vlissingen zijn nieuwe single uit. Het nummer heeft hij samen gemaakt met Diggy Dex en daar is hij heel trots op. Met het lied Als Ik Er Niet Meer Ben pakt hij ook meteen een serieus onderwerp bij de kop. Meer weten? Iets na 07.30 uur spreken we hem op Omroep Zeeland Radio.

Duizenden vliegjes

Bzzz....bzzz....jij dacht dat één vlieg in je huis al irritant was? Bewoners van ouderenwooncomplex moeten dagelijks duizenden kleine grasvliegjes in hun huis verjagen. Een bewoner slaapt zelfs iedere nacht met een handdoek over zijn hoofd, zodat de vliegjes niet in zijn mond vallen.

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Voor dit weekend hebben we ook nog wat tv-tips voor je. Vanaf vandaag is De Slag om de Schelde, die deels in Zeeland opgenomen is, te zien op Netflix. En als je zondag om 20.50 uur tv kijkt zou je onze provincie voorbij kunnen zien komen in het programma Reizen Waes op NPO3. In de eerste aflevering van dit seizoen reist Tom Waes van Zeeland, door Noord-Brabant om in Limburg te eindigen.

Genoeg Zeeland dus op tv. Wist je trouwens dat Zeeland vaker het decor was in een film? Sterker nog: de kans is in Zeeland vrij groot dat je op of vlakbij een filmlocatie woont. Zo zijn deze films in de provincie opgenomen.

Koeien in de wei in Veere (foto: Adrie Gideonse)

Het weer

Vanochtend is het bewolkt en in de vroege uurtjes kan er wat regen vallen. Ook rond het middaguur kunnen er wat buien vallen, maar in de loop van de middag moet het opklaren en als het goed is, laat het zonnetje zichzelf nog even zien. Het wordt rond de 15 graden. Voor de watersporters en zeemannen onder ons: de wind draait van zuidwest naar noord.