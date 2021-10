Timo de Jong zet alles opzij om te slagen als wielrenner

De verwachting is dat naast Timo de Jong ook sprinter Coen Vermeltfoort een van de kopmannen van VolkerWessels Cycling Team is voor de wedstrijd in Philippine. "Het is lekker om een koers in te gaan met twee sterke mannen in plaats van dat je er alleen voorstaat."

De Jong is met twee recente overwinningen goed in vorm. Hij was de sterkste in de Belgische kermiskoersen in Stekene en Zele. "Ik presteer al het hele jaar op een constant niveau. Het gaat lekker en in zit goed in mijn vel. Dan komen de uitslagen vanzelf", aldus De Jong.

Timo de Jong wordt gehuldigd als strijdlustigste renner in de Zuiderzeeronde in 2019 (foto: Orange Pictures)

Onlangs verlengde De Jong zijn contract bij VolkerWessels, maar de renner uit Goes mag bij sportieve promotie de ploeg verlaten.

Beetje geluk

De Jong hoopt die stap ook te maken. "In die kermiskoersen stonden er ook mannen aan de start die in de WorldTour meerijden. Ik kon me daar goed mee meten. Ik denk dat ik het profniveau aan kan, maar je moet ook een beetje geluk hebben om bij een profploeg te komen."

Alles in het leven van De Jong staat in het teken van wielrennen. "Ik heb van april tot november onbetaald verlof genomen bij mijn werk. Ik kan nu veel meer trainen, veel meer rusten en me goed voorbereiden op de koers."

Timo de Jong (foto: Omroep Zeeland)

Komend weekend staat Timo de Jong dus aan de start in de Omloop van de Braakman in Philippine. Vervolgens doet hij nog mee aan de Ronde van Drenthe en het Beloftenweekend in Zeeuws-Vlaanderen. Daarna is het seizoen afgelopen.