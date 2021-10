'Tragische dag' voor Breskens: vismijn voor het laatst in gebruik

"Ik zit hier al 29 jaar op de visafslag", vertelt Mookhoek in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker. "Ik heb hier al van alles meegemaakt, dus het is wel raar dat alles nu naar Vlissingen moet." Dat de vismijn wordt opgeheven is niet alleen voor de werknemers verdrietig. "Ook voor toeristen is het een aderlating, die kwamen hier altijd kijken naar het lossen van de schepen. Dat kan straks ook niet meer."

De visserij in Breskens is aan het verdwijnen. In de vismijn in Breskens worden alleen garnalen verwerkt, maar dat is volgens ondernemers een cruciale activiteit voor het dorp. De eigenaar van de vismijnen in Breskens en Vlissingen is de Holding Zeeuwse Visveilingen (HZV), waar de gemeente Vlissingen en de gemeente Sluis aandeelhouders van zijn. Die Holding stemde in maart over de verhuizing van de visactiviteiten in Breskens naar Vlissingen. Omdat Vlissingen een meerderheid van de aandelen heeft (65 procent) was de stemming over de verhuizing snel beslist. De gemeente Sluis was sterk tegen de verhuizing en probeerde, gesteund door ondernemers en inwoners, de vismijn behouden. De gemeente spande zelfs een rechtszaak aan tegen de Holding Zeeuwse Visveilingen (HZV), maar tevergeefs. De verplaatsing zou volgens de gemeente Sluis onomkeerbare gevolgen met zich meebrengen.

De verhuizing is een zakelijk besluit, waar zelfs Mookhoek zich wel in kan vinden. "In Breskens zijn nog maar een paar garnalenvissers, de rest komt allemaal van de overkant van het water - Vlissingen, Yerseke en Arnemuiden. Dus qua kosten zal het wel schelen." Maar emotioneel gezien, is het voor Mookhoek een zwaar besluit. "Heel je leven heb je hier op de kade rondgelopen, dus het valt niet mee als je alles moet achterlaten."