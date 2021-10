Wat je moet doen als iemand een witte stok uitsteekt

De campagne zet zich in voor de veiligheid van blinden en slechtzienden in het verkeer (foto: ANP)

Als een blind of slechtziend persoon een witte stok vooruitsteekt, betekent het dat die wil oversteken. Leo Wessel van de Zeeuwse afdeling van de Oogvereniging vertelt: "Het is voor blinden en slechtzienden ontzettend onveilig om over te steken. Soms worden de vouwen uit je broek gereden. En als je het hebt over ouderen, die schrikken gewoon heel erg van het geluid van auto's die achter ze langs razen. Dan vallen ze en dat is echt heel gevaarlijk."

Luisteren lukt niet altijd

"Als ik aan de rand van de stoep sta, strek ik mijn arm en houd ik de stok voor me uit. En dan luister ik eerst: kan ik de stap wagen? Maar met regen of wind is dat soms best lastig." Daarnaast zijn er steeds meer elektrische voertuigen, van steps en scooters tot auto's, die minder geluid maken.

Daarom start vandaag de campagne 'Wat je ook rijdt, stop altijd'. "Dat is vooral om jongeren bewust te maken", legt Wessel uit. "Als je iemand ziet lopen met een witte stok, rem alvast af of vraag eventueel of je diegene kan helpen zonder dat je door blijft rijden. Vragen mag altijd", zegt hij. "Maar pak iemand niet zomaar vast om te helpen met oversteken, want ook daar schrikken mensen van."

Leo Wessel van de Oogvereniging