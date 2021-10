Bas de Meijer maakt single met Diggy Dex

Dat Bas zich bezighoudt met vragen over leven en dood, komt door de minder positieve dingen die hij om zich heen ziet: "Ik ben vader van twee kinderen. Als mensen van je eigen leeftijd komen te overlijden, dan denk je: maar wat als ík er niet mee ben?"

Zelf verloor Bas in zijn jeugd zijn vader, de gitarist Gert de Meijer. "Als je op een leeftijd komt dat je langer zonder hem bent dan met hem, zet dat je ook te denken."

Geen spijt

Bang dat hij zelf te weinig tijd krijgt om de dingen te doen die hij wil doen, is Bas niet: "Ik probeer uit elke dag het beste te halen. Ik heb liever spijt van dingen die ik wél gedaan heb dan die ik niet gedaan heb."

Diggy Dex, artiestennaam van Koen Jansen, is bekend van zijn hitsingles Treur Niet (Ode Aan Het Leven) met JW Roy en Ik Huil Alleen Bij Jou met Ali B. Ook werkte hij samen met onder meer Guus Meeuwis en Suzan & Freek.

Bas kwam in contact met Diggy Dex via coachingstraject Popaanzee. Daar ontmoette hij zijn producer Marcel Tegelaar. "We hadden een supergoeie klik. Hij vond dat ik iets samen met Diggy Dex zou moeten doen. We hebben contact gehouden en toen ik dit nummer geschreven had, zei ik: het refrein mist nog iets. Zullen we daar eens aan werken? Zo gezegd, zo gedaan."

Mijlpaal

In zijn jonge jaren kwam Bas voor het eerst in aanraking met hiphop via Eminem en De Amersfoortse Coöperatie (DAC): "Diggy Dex zat daar ook in. Hij was één van de redenen waarom ik überhaupt ben begonnen met rap, dus om dit met hem te doen maakt het voor mij persoonlijk wel een mijlpaal."

Bas de Meijer probeert alles uit het leven te halen wat erin zit