Stoomhijskraan Schelde 38 schittert weer op de plek waar hij is gebouwd

Dat de Schelde 38 na zoveel jaar terugkeert op 'geboortegrond' is te danken aan Wesley Sekewael uit Oost-Souburg. De kraan stond veertig jaar bij de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele en belandde daarna bij de schroothandel.

Toen de student ontdekte dat de kraan was verkocht aan metaalhandelaren, begon hij meteen een reddingsactie. De giek en het frame lagen in Goes, het onderstel en de stoomketen van de kraan lagen bij een ijzerhandelaar uit Hulst.

Stoomhijskraan op het Scheldeterrein (foto: Omroep Zeeland)

Toch was het nog niet vanzelfsprekend dat de kraan jaren later terug zou keren op het Scheldeterrein. Er moest eerst geld bij elkaar verzameld worden. De onderdelen van de kraan konden een tijdje in de Vlissingse Machinefabriek blijven liggen.

Sinds de reddingsactie van Sekewael werkte een grote groep vrijwilligers, waaronder heel wat oud-Scheldemedewerkers, in etappes aan de renovatie. Twee jaar geleden kreeg de stichting een steuntje in de rug van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Zeeland. Er werd 10.000 euro overgemaakt voor het project stoomhijskraan.

Een onverwacht extraatje

"Het is een streven om zo'n kraan helemaal compleet te maken", vertelt Sekewael. De initiatiefnemer had vandaag een gelukje: een pensionado uit het stoomwezen had de stoomfluit van de kraan gehoord en kwam een kijkje nemen. "Ik woon hier tegenover", vertelt hij. "Bij mijn pensionering heb ik een oude controle manometer gekregen. Die werd vroeger gebruikt om de druk in de stoomketel te controleren. Toen ik de fluit van de kraan hoorde, dacht ik: ik ga kijken en ik neem die meter mee! Die ga ik doneren aan 't museum of aan Stichting Stoomkraan."

De stoomhijskraan in actie (foto: Scheldecollectie)

Daar was Sekewael enorm blij mee. "Als je dan deze controle manometers erbij hebt, dan is het helemaal compleet. Wat zo'n stoomfluit niet allemaal teweeg brengt he!"

Ambachtswerk

Een omstander kijkt vol bewondering naar de kraan: "Het is toch leuk om dit weer terug te zien. Het is een echt stukje techniek, dat zie je niet veel meer. Dit is nog echt ambachtswerk, dat zie je eraan af."

Ook de mevrouw die naast hem staat te kijken, is onder de indruk van de stoomhijskraan: "Overal waar iets op stoom is, wil ik gaan kijken. Dit is geweldig." De Vlissingse kan voorlopig nog genieten van deze stoomkraan, want het is de bedoeling dat de kraan blijft staan.