Hoek treft de koploper in de Derde Divisie

Istvan Bakx controleert de bal tussen twee DOVO-spelers (foto: Orange Pictures)

Hoek treft een zware tegenstander. Sparta Nijkerk is de enige ploeg die nog niet verloren heeft in de Derde Divisie. De laatste keer dat beide ploegen tegen elkaar speelden (februari 2020), zorgde Hoek voor een verrassing door met 2-5 te winnen in Gelderland.

Beste team

Destijds stond Sparta Nijkerk bovenaan, net als nu. "Het is het beste team van de reeks", zegt Hoek-trainer Lieven Gevaert. "We moeten proberen om ze lam te leggen."

Vorige week verloor Hoek op eigen veld van ODIN'59 en dat zat Gevaert behoorlijk dwars. "De tweede helft was onze minste helft van de competitie. We zijn in het mes gelopen door te veel ruimte weg te geven. Dat moeten we niet te vaak hebben."

Wisselvalligheid

Hoek leek net de weg omhoog gevonden te hebben. Voor de nederlaag tegen ODIN won Hoek twee keer op rij. De wisselvalligheid, waar de Zeeuws-Vlaamse ploeg de laatste twee seizoenen mee kampt, lijkt nog niet verdwenen.

Gevaert houdt er een theorie op na dat Hoek aan het einde van de competitie circa 51 punten moet hebben om zich te plaatsen voor de nacompetitie. "Ik neem dan de helft van het maximaal aantal punten dat we kunnen halen. Dat zijn er 102. We zouden nu dan twaalf punten uit acht duels moeten hebben. We lopen iets achter op schema omdat we nu negen punten hebben. Het scheelt één overwinning."

Erwin Franse aan de bal voor Hoek in het oefenduel tegen Terneuzense Boys in 2020. (foto: Sjaak van der Salm)

Erwin Franse keert terug in de wedstrijdselectie. De aanvaller uit Kwadendamme heeft een lang revalidatietraject achter de rug nadat hij in mei geopereerd werd aan beide liezen. "Erwin heeft de afgelopen periode heel hard gewerkt. Hij heeft aangegeven er klaar voor te zijn. Als hij speelt, zal het om een beperkte invalbeurt gaan."

(foto: Omroep Zeeland)