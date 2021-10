'Ik loop nu in shirts van Joop van der Laan' vertelt de Zeeuwse Jan op Aruba

Jan Lamper, onze Zeeuw in Aruba (foto: Omroep Zeeland)

Op de shirts staat een afbeelding van Joop van der Laan en de tekst 'You'll Never Walk Alone'. "Ik ken Joop al jaren. Als wedstrijdleider bij zeilwedstrijden ben ik meerdere keren door hem geïnterviewd. We hebben nu ook nog wekelijks contact."

"Een vriendin heeft de shirts afgelopen woensdag meegenomen naar Aruba. Sindsdien loop ik erin. En als mensen ernaar vragen, vertel ik overal waar ik kom het verhaal van Joop", legt Lamper uit.

Jan Lamper in zijn nieuwe shirt (foto: Omroep Zeeland)

Daarnaast vertelt Jan over de coronacijfers op Aruba: "We zitten in hetzelfde schuitje als in Nederland. Ook hier lopen de besmettingen wat op. Er zijn twintig coronagevallen bijgekomen. 149 lokale mensen en 24 toeristen hebben nu corona op het eiland."

Coronaregels veranderd

De coronaregels zijn ook sinds deze week wat veranderd op het eiland: "Je hebt nu voordeel als Nederlander. Als je gevaccineerd bent, heb je geen PCR-test meer nodig om naar Aruba te komen", vertelt Jan.

Luister het gesprek hieronder terug:

Jan Lamper vertelt over zijn week als Zeeuw op Aruba