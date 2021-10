GOES is gewaarschuwd voor topscorer van Excelsior'31

GOES-aanvoerder Ruben Hollemans tijdens het duel met VVSB (foto: Orange Pictures)

Net als vorige week beschikt trainer Kevin Hollander over een vrijwel fitte selectie. Alleen de langdurig afwezige Ralph de Kok (knieblessure) en Souffiane el Ouazzani (enkelblessure) ontbreken tegen Excelsior'31.

De blessuregolf die GOES een paar weken geleden teisterde, lijkt achter de rug: "De jongens die sindsdien zijn aangehaakt, worden met de week fitter. Ik heb weer wat te kiezen, dat is ook wel lekker", vertelt Hollander.

Strijd tegen degradatie

Het duel met Barendrecht eindigde vorige week in een 2-2 gelijkspel. Hoewel GOES nog altijd zonder overwinning is, droeg het de rode lantaarn in de Derde Divisie over aan DOVO uit Veenendaal.

Trainer Kevin Hollander van GOES (foto: Orange Pictures)

De tegenstander van zaterdag is van een ander formaat. Spits Givan Werkhoven van Excelsior'31 is met zeven treffers - evenveel als Steve Schalkwijk van Hoek - topscorer van de Derde Divisie. "Een goede voetballer, die niet veel kansen nodig heeft. Maar als we hem weten uit te schakelen, maken we zeker een goede kans."

Siebe Schets uit Vlissingen, vorig seizoen nog speler van GOES, moet het bij Excelsior'31 vooralsnog doen met invalbeurten.

Geschorste assistent-trainer

Tegen Excelsior'31 ontbreekt Gerrit Petersen op de bank bij GOES. De assistent-trainer van GOES ontving een rode kaart tegen Barendrecht na aanmerkingen op de leiding en is voor één duel geschorst.

(foto: Omroep Zeeland)