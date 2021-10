Aanleg 'seaforest' in de Grevelingen van start

Onderwaternatuur in de Grevelingen (foto: Ingrit Raven)

Een van de initiatiefnemers is het Instituut voor Natuureducatie, het IVN. Die organisatie heeft in ons land inmiddels ruim 100 tiny forests aangelegd, bossen ter grootte van een tennisbaan. Die kleinschalige bossen zijn onder meer bestemd om les te geven over natuur en milieu.

Platform om het tiny seaforest te bekijken

Het tiny seaforest in het Grevelingenmeer is nieuw en daarmee het eerste in zijn soort. Het gaat vierhonderd vierkante meter beslaan en komt op een diepte te liggen van zo'n anderhalve meter. Het toverwoord is natuurbeleving. "We gaan een platform aanleggen. Wanneer je daarop staat, kun je het hele jaar door alles zien groeien en je mag er ook overheen varen met de kano", aldus woordvoerder Dylan Haanappel.

"Wij willen met de tiny forests de natuur dicht bij de mensen brengen", vertelt Haanappel. "Een groot deel van Nederland ligt onder water en ook dat willen we laten zien."

Kinderen kregen uitleg over de natuur in het Grevelingenmeer (foto: Omroep Zeeland)

De aanleg van het tiny seaforest in een baai bij Port Zélande ging vanochtend officieel van start met de onthulling van een informatiebord. Daarbij waren ook schoolkinderen present die werden voorzien van schelpen, slakjes en bouwmateriaal voor het onderwaterbos. "Ik heb hier een steen met een soort van oester erop", legt Evie uit Burgh-Haamstede uit. "Die moet ik vanaf de kant in het water gooien. Zo help ik dan mee."

Haanappel gaat ervanuit dat het onderwaterbos volgend voorjaar in de basis gereed zal zijn.