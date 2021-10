Drie overvallers gepakt na overval op Middelburgse winkel

De politie doet onderzoek naar de overval (foto: HV Zeeland)

De daders vluchtten in een grijze Opel Astra met Belgisch kenteken. In de auto zaten twee mensen. De politie kreeg de daders in het vizier, achtervolgde hen en kon ze aanhouden vlakbij het station in Oost-Souburg. "Mijn collega's zagen ze rijden", zegt politiewoordvoerder Alwin Don. "Daarna zijn ze de auto gevolgd en konden ze de mannen aanhouden. Dat is een prachtig resultaat."

De recherche is nog op zoek naar de geldlade die werd buitgemaakt. Ook willen ze informatie over een vrouw met een paars vest die de overvaller heeft gezien in de Sint Pieterstraat in Middelburg.