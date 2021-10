Van alle Europeanen hebben de Zeeuwen het meeste vertrouwen in hun medemens

Het kaartje waaruit blijkt hoe mensen denken over de mensen om hun heen (foto: QOG Institute)

Nederland scoort als geheel al goed in het onderzoek, net als Duitsland, Denemarken en Finland, maar binnen die goed scorende regio's is er één regio die er uitspringt: Zeeland. Dat blijkt uit de kaart die het onderzoeksinstituut van de universiteit deze week heeft gepubliceerd. Uit de kaart blijkt ook dat Zeeland ver boven alle regio's uitsteekt. Alleen Friesland, Overijssel, Utrecht en Flevoland komen in de buurt.

De kaart die medewerkers van de universiteit hebben gemaakt, is de weerslag van de vraag in hoeverre mensen geloven dat andere mensen in hun omgeving 'het goede doen'. Zeeland scoort daarop het hoogste. Regio's in Spanje en bijvoorbeeld Roemenië doen het slecht. Negatieve uitschieter is Martinique, dat deel uitmaakt van Frankrijk.

Verschillen

Opvallend is dat er binnen landen grote verschillen zijn. Zo hebben Vlamingen veel meer vertrouwen in hun medemens dan Walen, zijn mensen in Noord-Italië veel positiever dan hun landgenoten in het Zuiden en zijn West-Duitsers positiever dan Oost-Duitsers.

Het Quality of Government Institute onderzoekt doorlopend het vertrouwen dat mensen in Europa hebben in instanties, de overheid en elkaar. De meest recente onderzoeksronde was eind vorig jaar en begin van dit jaar. Er zijn 129.000 mensen ondervraagd.