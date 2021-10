Van den Broeke en Moerland winnen Singelloop

Tim van den Broeke (l) en Tim Pleijte aan de leiding in de Singelloop (foto: Omroep Zeeland)

Van den Broeke bleef als enige atleet onder de 21 minuten over een afstand van 6,7 kilometer: 20.58'. Dat was ruim vier seconden boven het parcoursrecord. Pleijte kwam ruim twintig seconden later over de streep in 21.20'.

Op de derde plaats eindigde Martijn de Kok uit Heinkenszand: 22.45'.

Bij de vrouwen was Yvonne Moerland uit Yerseke de snelste in 26.32'. De winnares van de Ladiesrun in Zoutelande klopte Anjolie Engels uit Middelburg, die in 26.46' over de streep kwam. Derde werd Mirona de Vrie uit Middelburg in 28.09'.