Danny stapte halverwege uit de Dansmarathon. 'Het was echt genieten'

Danny Tilroe uit 's-Gravenpolder met zijn danspartner Merel (foto: Danny Tilroe)

"We kregen te horen dat we nog maar drie mintuten pauze over hadden", vertelt hij. "Wij hadden het idee dat we nog veel meer hadden, maar ze zeiden dat het echt klopte, dus besloten we ons daar maar bij neer te leggen." Met drie minuten pauze over waren de resterende uren onhaalbaar. "We besloten toen om meteen te stoppen, in plaats van onszelf verder te kwellen."

Dopingtest

Uren achter elkaar dansen was pittig, vertelt hij. "Ik merkte dat ik na tien uur de blaren op mijn voeten kreeg, maar toen danste ik nog op mijn dansschoenen. Daarna ben ik doorgegaan op gympen en toen ging het wel weer." De deelnemers konden bijtanken met eten en drinken dat backstage klaar stond. "Er was van alles. Pasta, van die sportgelletjes en energiedrankjes met cafeïne. Nee, we mochten zelf niets meenemen. Van tevoren moesten we ook een dopingtest doen."

Tilroe is blij dat hij heeft meegedaan en zou zich zo weer opgeven als het kon. "De ervaring was heel tof. We konden onze passie delen met de andere deelnemers. Nee, het voelde niet als concurrentie. Iedereen steunde elkaar, iedereen had het gezellig. Het voelde als een hele grote discotheek."

De Dansmarathon is vanavond vanaf 19.00 uur tot en met de grand finale op zaterdagavond bijna onafgebroken te zien op SBS6. Het koppel dat om 22.00 uur - na vijftig uur dansen - nog steeds in beweging is én het minste rust heeft gepakt, wint 100.000 euro. Behalve Danny doet er in ieder geval nog minstens één andere Zeeuw mee: Marcel van Hoek uit Domburg.

