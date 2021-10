Hoek stunt met zege bij koploper Sparta Nijkerk

Steve Schalkwijk juicht nadat hij een goal voor Hoek heeft gemaakt (archief) (foto: Orange Pictures)

Hoek kwam goed uit de startblokken door goal van Steve Schalkwijk. Op aangeven van Rik Impens opende de topscorer van Hoek in de zevende minuut de score: 0-1. Het was voor Schalkwijk zijn zevende doelpunt in de competitie dit seizoen.

Direct daarna kreeg Sparta Nijkerk twee goede kansen op de gelijkmaker. Eerst redde Hoek-doelman Griffin De Vroe. Daarna ging een inzet van Sparta Nijkerk hoog over.

Hoek zette veel druk om te voorkomen dat Sparta Nijkerk het spel kon maken op het middenveld. Dat lukte grotendeels, want pas in de slotfase van de eerste helft kreeg Sparta Nijkerk nog twee kansjes, die te niet gedaan werden door goed verdedigend werk van Alexander Embrechts en Roycel James.

Druk

In de tweede helft stond Hoek lange tijd onder druk. Sparta Nijkerk had een veldoverwicht en wilde de eerste nederlaag van het seizoen voorkomen. Hoek was wel gevaarlijk in de omschakeling en kwam acht minuten voor tijd op 0-2, opnieuw door Schalkwijk. Daarmee leek de overwinning binnen, maar Sparta Nijkerk kwam direct terug in de wedstrijd via een treffer van Maurice de Ruiter.

Hoek hield in de slotfase stand ondanks het overwicht van Sparta Nijkerk.

Scoreverloop

0-1 Steve Schalkwijk (7)

0-2 Steve Schalkwijk (82)

1-2 Maurice de Ruiter (84)

Opstelling Hoek

Griffin De Vroe, Seppe Vereecke, Alexander Embrechts, Roycel James, Karim Bannani, Ruben de Jager (Jahrdell Constansia/84), Jonathan Constansia, Giovanni Delannoy (Mohammad Jabar Zada/69), Istvan Bakx (Niels De Pauw/84), Rik Impens (Aaron Verwilligen/92), Steve Schalkwijk (Erwin Franse/92)