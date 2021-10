GOES wacht nog steeds op overwinning na nederlaag tegen Excelsior'31

Niels Leemhuis van Excelsior'31 is Sylvio Hage de baas (foto: René van der Vliet)

Het eerste gevaar kwam van GOES. Een inzet van Riad Elloukmani werd makkelijk gevangen. In de tiende minuut kwam Excelsior'31 op voorsprong. De treffer werd gemaakt door Hielke Penterman, die goed reageerde op een inzet die op de paal belandde. Penterman benutte de rebound.

GOES zette aan na de tegengoal. Een vrije trap op de rand van het strafschopgebied werd in de muur geschoten door Gianni Tiebosch. De volgende kans was voor Elloukmani die zijn dropkick gekeerd zag worden door de keeper van Excelsior'31.

Wat GOES niet lukte, lukte wél bij de tegenstander. Topscorer Givan Werkhoven schoot de bal na een pass van Hakim Ezafzafi in de rechterhoek en zette zijn ploeg op een 0-2 voorsprong, wat tevens ook de ruststand was.

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat uit Kloetinge verving in de rust de geblesseerde arbiter Schul (foto: René van der Vliet)

De tweede helft begon ruim een half uur later, omdat scheidsrechter Remco Schul niet verder kon fluiten vanwege een hamstringblessure. Jo-Annes de Bat uit Kloetinge leidde de rest van de wedstrijd.

Excelsior'31 drukte door in de tweede helft. Na slordig opbouwen van GOES, schoot Ezafzafi de derde goal voor de uitploeg binnen. Ondanks een mooie kopgoal van Francis Kabwe Manengela, wist GOES de wedstrijd niet meer om te draaien.

Scoreverloop

0-1 Hielke Penterman (10)

0-2 Givan Werkhoven (27)

0-3 Hakim Ezafzafi (52)

1-3 Francis Kabwe Manengela (65)

Bijzonderheden

Scheidsrechter Remco Schul uit Leidschendam moest de tweede helft vervangen worden vanwege hamstringblessure. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat uit Kloetinge werd bereid gevonden om de tweede helft te fluiten.

Opstelling GOES

Matthew Lentink, Jelle Klap, Reza Maipauw, Stefan de Bert (Hiep Nguyen/58), Renzo Roemeratoe, Ruben Hollemans, Sven Mbikulu (Huib van Hecke/75), Francis Kabwe Manengela, Gianni Tiebosch, Riad Elloukmani (Guillaume Clinckemaillie/58), Sylvio Hage

Vanavond kun je beelden bekijken van de wedstrijd op deze site.