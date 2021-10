Gaan als de brandweer met de nieuwe reddingsboot in Stavenisse

De nieuwe Fast Rescue Craft (FRC) stond hoog op het verlanglijstje van de brandweer. De oude boot kon namelijk niet varen in slecht weer en kon slechts vijf geredde personen meenemen. De nieuwe boot is voornamelijk bedoeld voor brandbestrijding op de Oosterschelde, maar kan ook worden ingezet bij zoek- en reddingsacties als de Kustwacht hierom vraagt. "We zijn hier we super blij mee, want het is een stap vooruit ten opzichte van de oude boot", vertelt John Ponsteen van brandweer Stavenisse. "We trekken er zo'n 10 tot 15 keer per jaar op uit om bijvoorbeeld surfers in problemen te redden of honden op een plaat."

Van burgemeester naar doopvrouw

Oud-burgemeester Ger van de Velde was vereerd toen haar gevraagd werd het nieuwe vaartuig van de brandweer te dopen. "Dit is wel heel bijzonder. Ik had ooit wel gezegd 'als de boot klaar is en hij wordt gedoopt, dan zou ik graag een uitnodiging krijgen', want er is jaren gepraat over welke voorziening er hier nodig was voor op de Oosterschelde. Tijdens een van mijn laatste algemeen bestuursvergaderingen is het besluit gevallen om deze boot aan te schaffen. Ik doe dit dus met heel veel plezier", licht zij toe.

Ger Van de Velde-de Wilde, oud-burgemeester van gemeente Tholen, doopte de boot en wenste de bemanning een behouden vaart. (foto: Omroep Zeeland)

De champagne vloeide rijkelijk over de boot tijdens de doop. "Je wenst de bemanning natuurlijk een behouden vaart in de toekomst en dat zij maar een mooie bijdrage mogen leveren aan de veiligheid op de Oosterschelde. En een toepasselijkere naam als Scaldis, Schelde, was er denk ik niet te bedenken voor de boot. Hij is prachtig. Het is een mooie afronding", besluit Van de Velde.

Een mooie eerste rit

De brandweer is al voor het eerst uitgerukt met de nieuwe brandweerhulpboot. "Vorige week kregen wij een melding dat er een surfer in de problemen was bij Rilland. We kregen al snel te horen dat de surfer al weer veilig was, maar het was een mooie eerste melding bij windkracht 6. Het was gelijk een goede beproeving om te varen met hoge golven, dus we gingen als de brandweer", zegt John Ponsteen trots.