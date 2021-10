Grote drukte bij vuurwerkshow in Zoutelande

De vuurwerkshow is al jaren de afsluiting van het toeristisch seizoen. De show van tien minuten wordt tot op de honderdste seconde getimed op de muziek. "Fantastische show, en mooi zo op de muziek", zegt een meneer na afloop. Ook onder de jongere gasten viel het in de smaak: "Het was echt fantastisch mooi", zegt een jongen die een weekendje weg is met zijn opa en oma.

Vorig jaar niet

Ondernemers uit de omgeving sponsoren het evenement. Vorig jaar kon de vuurwerkshow niet doorgaan door de coronamaatregelen die toen van kracht waren.

Zin in een uitje

Carlo Rotte van het het Vuurwerkpaleis in Meliskerke toonde zich na afloop een tevreden man. "Mensen hebben weer zin in een uitje, het was ontzettend druk. Ook het weer zat mee, het was droog en er stond weinig wind."