De Zeeuwse Kust alleen aan kop in tweede divisie

De Zeeuwse Kust is alleen koploper (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

In de beginfase ging de wedstrijd gelijk op. DZK kwam even op achterstand, maar wist de schade nog voor rust te repareren. Dat resulteerde in een ruststand van 6-6. Na de pauze nam de thuisploeg het initiatief waardoor de score uitliep in het voordeel van DZK.

Cees van Houwelingen, coach van de Vlissingse ploeg, was tevreden met het eindresultaat. "Watervlo was als ploeg moeilijk in te schatten, want ze hebben veel jonge spelers ingepast dit seizoen. Het was fijn dat we in de tweede helft afstand van ze konden nemen."