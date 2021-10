Goesenaar voltooit monstertocht op blote voeten door Australië

Anton Nootenboom liep duizenden kilometers door Australië op blote voeten (foto: Instagram)

Hij wil er aandacht mee vragen voor de geestelijke gezondheid van mannen. Hij haalde meer dan 50.000 Australische dollar (ruim 43.000 euro) en ongeveer 12.000 euro in Nederland op voor zijn doel.

Onder luid applaus en met tientallen mensen die hem volgden, legde de Nederlander de laatste kilometers af. "Het was ongelooflijk zwaar, vooral ook vanwege alle stenen die in je voeten steken", vertelt Nootenboom aan persbureau ANP. "Al waren mensen een beetje teleurgesteld toen ze de onderkant van mijn voeten zagen, want die zien er eigenlijk nog heel goed uit. Maar van binnen is alles gekneusd en kapot."

Afghanistan

Nootenboom diende tien jaar in het Nederlandse leger en werd drie keer naar Afghanistan uitgezonden. Na zijn diensttijd verhuisde hij naar Australië waar hij in de bouw ging werken en begon met wandelen op blote voeten. Hij worstelde met zijn mentale gezondheid en zag dat zijn collega-veteranen dat ook deden. Met zijn wandeltocht en door open over zijn worstelingen te praten, wil hij het taboe onder veteranen om te praten over hun mentale problemen doorbreken.

