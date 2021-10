Thuisrijder Mobach op de streep geklopt in Omloop van de Braakman

De ontsnapping begon met Sven Burger en Carlo van den Berg die direct na het einde van de neutrale zone hun kans grepen. De twee bleven ongeveer 30 kilometer samen aan kop, waarna ze gezelschap kregen van negen andere renners, waaronder Thijs de Lange uit Kattendijke en 'thuisrijder' Jarno Mobach uit Philippine. Met deze elf was de kopgroep van de dag gevormd.

Zeeuws duo demarreert

De leiders liepen uit tot een maximale voorsprong van drie minuten, die op ongeveer 55 kilometer van de finish was teruggelopen naar iets meer dan een minuut. De Lange en Mobach vonden het tempo te laag en besloten zelf op avontuur te gaan. Het Zeeuwse duo kreeg gezelschap van Roel van Sintmaartensdijk.

Mobach voorafgaand aan De Lange en Vansintmaartensdijk op een van de kasseistroken (foto: Omroep Zeeland)

Achter de koplopers had Timo de Jong ondertussen meermaals geprobeerd weg te komen, maar aansluiting bij de kopgroep vond hij niet. Toen Thijs de Lange enkele kilometers voor het einde moest lossen veerde het publiek in Philippine op met het zicht op een winnaar uit eigen dorp, maar helaas voor hen was Mobach in de sprint niet snel genoeg om Van Sintmaartensdijk van de zege af te houden.

In het zog van het koppel was De Jong ondertussen alsnog gevlogen. Alleen Jarne van Grieken kon de Goesenaar nog volgen, maar De Jong rekende in de sprint met hem af, waarmee hij beslag legde op de derde plaats.

Kasseiprijs

Geen eindzege, maar Mobach werd wel gevierd als winnaar van de Robbert de Greef-prijs. De trofee, die is vernoemd naar de wielrenner die in 2019 een hartstilstand kreeg in de Omloop van de Braakman en uiteindelijk aan een hersenbloeding zou overlijden, wordt uitgereikt aan de renner die de meeste punten verzamelt op de kasseistroken.

Dennis Raadtgever blijft de laatste Zeeuwse winnaar van de Omloop van de Braakman. De Terneuzenaar was in 2004 de sterkste.