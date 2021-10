Jos legde een puzzel van 52.110 stukjes: 'Ik heb me wel even achter m'n oren gekrabd'

Hij kan z'n vrouw geen ongelijk geven, maar: "Ik hou van puzzelen. Het is een uitdaging om zoiets te maken." Gelukkig heeft z'n vrouw ook een hobby: quilten. "Dus zitten we gezellig met z'n tweeën aan tafel. Vechtend om de ruimte", lacht Jos, terwijl zijn ogen over de puzzel van zeven bij twee meter glijden. "Het is een hoop werk en uitzoekwerk, maar leuk om te doen. Het geeft me rust." Want naast z'n hobby, die heel wat uur in beslag neemt, heeft Jos ook nog gewoon een baan.

'Het is gewoon steeds wat proberen'

52.110 puzzelstukjes... Hoe begin je daaraan? "Ik gooi alles door elkaar. De uitspringende kleuren zoek ik bij elkaar en die leg ik dan vervolgens. En zou bouw je iedere keer een stukje puzzel erbij", hij glimlacht. "Het is gewoon steeds wat proberen." Zijn eigen woonkamer was niet groot genoeg om meterslange puzzel kwijt te kunnen. Daarom maakte hij de puzzel in verschillende delen. Na een oproepje in de krant voor een grotere ruimte, kon hij terecht in de voormalige kerk in Rilland.

Nu ben ik bezig met een puzzel van 42.000 stukjes. Een kleintje. " Jos op de Beke

De puzzel is daar de komende weken op vrijdag en zaterdag te bewonderen. Daarna gaat-ie weer terug de doos in, de zolder op. "Tenzij er mensen zijn die zeggen: 'Ik heb er plek voor, om em bijvoorbeeld op te hangen." Jos zelf is alweer aan een nieuw project begonnen. "42.000 puzzelstukjes. Dat is een kleintje", grinnikt hij. Liever was hij aan een nog grotere puzzel dan 52.000 stukjes begonnen, maar of die bestaan...

"Ik heb er in ieder geval nog geen gevonden. Maar mochten er mensen zijn die een grotere hebben, laat het me weten."