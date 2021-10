Goedemorgen. Blote voeten, zwart Zeeland en Omloop van de Braakman

Lydia Haze maakte deze foto gisteren in de buurt van Aagtekerke. (foto: Lydia Haze)

Vanochtend wordt de gerestaureerde tank uit de Tweede Wereldoorlog weer teruggeplaatst op de dijk bij Westkapelle. Voor veel ouderen in het dorp heeft de tank een emotionele waarde. Jongeren kennen het monument vooral als klimtoestel.

Anton Nootenboom uit Goes verdient wel enige aandacht. Hij wandelde op blote voeten een tocht van 2600 kilometer door Australië. Nootenboom (34) liep de tocht van Cairns naar Sydney in 164 dagen. Hij wil er aandacht mee vragen voor de geestelijke gezondheid van mannen.

De traditionele Zeeuwse boerenschuur (foto: Omroep Zeeland)

Wie Zeeland zegt, zegt zee, strand en mosselen. Maar Zeeland kent ook een unieke boerencultuur, met historische zwarte schuren met witte kozijnen en deurposten. Deze monumentale schuren hebben eeuwenlang het gezicht van Zeeland bepaald, maar staan nu op het punt te verdwijnen. Door de modernisatie van de landbouw en het feit dat er veel schuren zijn gesloopt verandert het landschap.

Vooral in de gemeente Borsele is de traditionele Zeeuwse schuur nog een beeldbepalend element in het landschap. En als het aan de gemeente ligt, blijft dat ook zo in de toekomst. "Wat is Borsele zonder de zwarte boerenschuur? Het is een element van ons landschap wat heel karakteristiek is en dat willen we dus zeker behouden", aldus wethouder Kees Westrate.

Jarno Mobach aan de leiding (foto: Omroep Zeeland)

Net geen Zeeuwse zege in de Omloop van de Braakman. Roel van Sintmaartensdijk was in de eindsprint te snel voor zijn medevluchter Jarno Mobach uit Philippine. De twee maakten deel uit van de vroege vlucht die tot het einde standhield. Timo de Jong uit Goes werd derde.

Paddenstoelen in Graauw (foto: Edy van Vliembergen)

Het weer

Het is vanochtend redelijk mooi weer met brede opklaringen en vooral wat hoge bewolking. Vanmiddag neemt de bewolking toe, maar er is nog af en toe zon, vanavond is er vanuit het zuidwesten kans op enkele buien. Er komt een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind te staan, daarmee wordt het ongeveer 15 graden.