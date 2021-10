De tank staat weer op de dijk, 'Nu is Westkapelle weer compleet'

Sherman Tank Westkapelle teruggezet (foto: Omroep Zeeland)

"Nu is Westkapelle weer compleet", zegt wethouder Pieter Wisse van de gemeente Veere, terwijl hij tevreden naar de tank kijkt. "Het Bevrijdingsmuseum heeft het goed gedaan, de tank ziet er weer prachtig uit. Belangrijk, het is toch een boegbeeld voor Westkapelle."

Klimmen op de tank

De tank, die in november 1944 bij Westkapelle ingezet werd om Duitse bezetters te verdrijven, verkeerde al jaren in slechte staat. De afgelopen maanden werd-ie daarom opgeknapt door vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Voor veel ouderen in het dorp heeft de tank een emotionele waarde. Jongeren kennen het monument vooral als klimtoestel.

Zo ook de 9-jarige Mats die bij opa en oma in Westkapelle logeert. "Het eerste wat hij normaal doet als hij hier aankomt, is vragen of hij naar de tank mag", vertelt zijn opa. Nu moest Mats de tank bijna een jaar missen. "Ik ben superblij dat hij weer terug is", reageert hij. Vijf minuten later zit hij weer op z'n lievelingsplek:

En als de tank er dan weer staat: gelijk even mee op de foto. (foto: Omroep Zeeland)

Bas Rijk uit Heinkenszand en Hans Mulder uit Lewedorp zien het geheel glimlachend aan. De afgelopen tien maanden werkten zij aan de tank om 'm weer in goede staat terug te brengen. Moeilijk was dat niet, vertelt het duo. "Je moet gewoon logisch nadenken. Je haalt de tank uit elkaar, knapt de boel op en zet het vervolgens weer in elkaar."

Ze zijn blij dat de tank af is. Dat geldt ook voor de inwoners van het dorp. De hoop was dat de tank voor 1 november weer op de Zeedijk teruggeplaatst zou kunnen worden in verband met de jaarlijkse herdenking. Dat is gelukt.

De tank werd op dinsdag 8 december 2020 van de dijk getakeld. Dat werd toen vastgelegd met een drone: