Dolfijn in de Oosterschelde gespot, 'We zagen meteen: dit is geen bruinvis'

Het gaat waarschijnlijk om een tuimelaar. (foto: Cora Braun)

Voor tuimelaars is het lastig om in de Oosterschelde voldoende voedsel te vinden. Tuimelaars die in 2007 en 2013 gespot werden in de Oosterschelde, werden later dood teruggevonden in het gebied. Om de Noordzee weer in te zwemmen, moet het dier door de kering terugzwemmen. "We zien vaak dat wanneer walvisachtigen in de Oosterschelde komen, dat leidt tot de dood of stranding van een dier", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

'We zagen meteen: dit is geen bruinvis'

Gisteren zwom het dier in ieder geval nog door de Oosterschelde. "Het was bijzonder om hem te zien", zegt Jacqueline van Mill van veerbootbedrijf MS Onrust. "We zagen meteen: dit is geen bruinvis. Hij was veel groter. En hij zwom ook anders. Een bruinvis heeft een korter duikje, deze glijdt meer door het water, als een surfer."

Het dier werd gisteren gespot door mensen op een rondvaartboot. (foto: Cora Braun)

"We zijn gisteren twee keer uitgevaren", vertelt Van Mill. "Zowel de eerste als de tweede keer hebben we hem gespot. Hij hoort hier natuurlijk niet, maar het was wel bijzonder om hem te zien."

Om die reden maakt SOS Dolfijn zich zorgen over het dier. "Soms lukt het om weer terug te zwemmen door de kering. Maar helaas loopt een avontuur in de Oosterschelde voor walvisachtigen vaak niet goed af." Daarom vraagt de stichting instanties op en rond de Oosterschelde uit te kijken naar de dolfijn. "We kunnen zelf niet naar de Oosterschelde", zegt Van den Berg. "Dat is zoeken naar een speld in de hooiberg."

"Het dier kan overal zijn. In de Oosterschelde, maar het kan ook dat het er vannacht weer uitgezwommen is." Wie de dolfijn ziet, wordt gevraagd dat door te geven op de website waarneming.nl. Het liefst met beeldmateriaal, zodat SOS Dolfijn met zekerheid kan bepalen of het inderdaad om een dolfijn gaat.