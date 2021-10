Van Anrooij sluit wereldbekerwedstrijden in VS af met achtste plek

Shirin van Anrooij reed drie wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten (archieffoto) (foto: Orange Pictures)

In de laatste wedstrijd, zondagavond in Iowa, haalde Van Anrooij haar beste resultaat. Na een elfde plek bij de openingsrace in Waterloo, een zestiende plek in Fayetteville werd ze achtste in Iowa. De winst ging naar Marianne Vos. In de Verenigde Staten reed Van Anrooij ook nog de Jingle Cross, die won ze met veel overtuiging.

Algemeen klassement

Na de eerste drie wedstrijden van het seizoen staat Van Anrooij op de tiende plek in het algemeen klassement. De lijstaanvoerster is Marianne Vos. Het seizoen wordt komend weekend hervat met een wedstrijd in Zonhoven (België).