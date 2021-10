Nieuwe coronapiek, ook in Zeeland stijging aantal besmettingen

(foto: ANP)

Nadat het weekcijfer een tijdlang rond de 240 heeft geschommeld staat het nu op 518 registraties van nieuwe besmettingen. Volgens de landelijke tellingen bevinden we ons nog steeds in de vierde golf, ook wel bekend als de disco-piek van afgelopen zomer. De verwachting is dat er later in de herfst of begin van de winter sprake zal zijn van een vijfde golf.

Grafiek

Ga met de muis over de grafiek voor de cijfers per week.

In Nederland als geheel zijn de afgelopen week bijna 23.000 mensen positief getest, ruim vijftig procent meer dan de week ervoor.

De situatie in Middelburg

Met name Middelburg is de laatste paar dagen getroffen door de toename van coronabesmettingen. Afgelopen week 103, de week ervoor 62 en de week daarvoor 32. Onderstaand is de volledige curve sinds maart 2020 van de Zeeuwse hoofdstad weergegeven.