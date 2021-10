Opticien Joël verkoopt brillen bij de mensen thuis

Dingemanse maakt de afspraak van tevoren en heeft bij de klant zelf genoeg tijd om een goede bril uit te zoeken. "Dat is een groot voordeel want ik kan zelf bepalen hoelang ik bij een klant blijf", vertelt Dingemanse. Klant Adaja Unlandt uit Vlissingen reageert tevreden: "Ik ben blij dat Dingemanse ook in de avonduren werkt. Ik kan overdag namelijk niet naar de opticien en dus besloot ik hem te bellen. Daarnaast ben ik zelf ondernemer en wil andere ondernemers steunen in deze tijd."

Geen spontane klanten

Na ongeveer een uur heeft Unlandt nieuwe glazen aangeschaft en zijn de zaken gedaan. "Ik merk dat klanten eerder geneigd zijn een bril of glazen voor het bestaande montuur te kopen als ik aan huis kom dan dat ze de winkel binnenlopen", zegt Dingemanse. Een nadeel van zijn manier van werken is wel dat hij de spontane klanten misloopt: "Ik moet het echt hebben van mond-tot-mond reclame. Binnenkort wil ik wel flyers gaan drukken zodat mensen weten wie ik ben en wat ik doe."

Joël Dingemanse bezoekt zijn klant Adaja Unlandt uit Vlissingen voor een oogmeting (foto: Omroep Zeeland)

Dingemanse werkt op maandag en dinsdag voor zijn eigen bedrijf Brillenmanse, de rest van de week staat hij in Goes. "Het is erg druk, maar ik vind het wel heel leuk en ik krijg er energie van", zegt hij. Voordat hij voor zichzelf begon heeft Dingemanse zijn plannen overlegd met zijn werkgever: "Die vond het gelukkig goed zolang ik niet in Zuid-Beveland ging rondrijden. Vandaar dat ik me beperk tot Walcheren."

Toekomstplannen

Vooralsnog rijdt Dingemanse rond in zijn eigen auto, maar hij wil verdergaan met zijn bedrijf en in de toekomst investeren in een bus. "Dan hoef ik niet iedere keer de apparatuur in en uit te laden. Ik wil de bus zo inrichten dat de klant er gemakkelijk in kan waardoor ik ook niet meer bij de klant naar binnen hoef. Nu doe ik vooral metingen en verkoop monturen, maar wie weet dat ik er dan ook contactlenzen bij ga doen", aldus Dingemanse.