Hinderlijke nachtlampen windmolens straks verleden tijd: over paar maanden mogen de lichten uit

De hinderlijke, felrode nachtlampen mogen straks uit. (foto: Pixabay)

Als de proef bij het Krammer slaagt, en de ILT de transponderverlichting goedkeurt, worden de windmolens van beheerder E-Connection zo snel mogelijk aangepast. E-connection heeft en bouwt verschillende windmolenparken in Zeeland, onder meer rond Neeltje Jans, op Noord-Beveland en Kapelle.

Windmolens Neeltje Jans

De gemeenteraad van Noord-Beveland luidde de noodklok over de overlast van de rode obstakelverlichting bij de windmolens op Neeltje Jans. Bij windturbines van 150 meter en hoger zijn obstakellampen 's nachts verplicht maar de felle verlichting is van verre te zien. "Vooral mensen die in de polder wonen, hebben daar last van", zegt Niek Tramper van windmolenexploitant Zeeuwind. Ook Zeeuwind - beheerder van onder meer het Krammerpark - wil zoveel mogelijk van de rode lampjes af. "Wij hebben heel lang geen windmolens gehad die hoger waren dan 150 meter. Op dit moment alleen bij Bath. We hebben wel twee parken in ontwikkeling met hogere turbines."

Voor alle zekerheid

De Zeeuwse windparkbeheerder E-Connection meldt dat sinds deze maand alle vliegtuigen en helikopters die nachtvluchten uitvoeren, zijn voorzien van een transponder. Vanaf dat moment kunnen ze dus communiceren met de windmolens. De test bij de windmolens op het Krammer zou volgens het bedrijf slecht een formaliteit zijn: "Technisch weten we uit Duitsland dat het kan, maar met name de ILT wil voor de Nederlandse situatie ook zekerheid dat alles klopt", zo laat E-Connection weten.

Infrarood

Onderdeel van de definitieve goedkeuring door ILT is ook een testvlucht met een vliegtuig en/of drone om aan te tonen dat het geïnstalleerde systeem werkt. Wel blijft op de molens permanent een infrarood licht branden, bedoeld voor piloten die zonder transponder mogen vliegen maar die speciale nachtkijkers gebruiken. Daarbij gaat het om toestellen van de politie of van Defensie. Infrarood licht is niet zichtbaar voor het menselijk oog.

Volgens Tramper staan niet alle exploitanten van windmolenparken te springen om de lampen te vervangen, omdat het extra geld kost. "En het is ook niet altijd zinvol, bijvoorbeeld als windmolens in de buurt van verlichte industriegebieden staan."

Windmolens die lager zijn dan 150 meter hebben de rode lampjes niet.

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden