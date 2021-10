Veel vrouwen twijfelen over borstreconstructie, 'Achteraf hebben ze bijna nooit spijt'

(foto: via Canva)

"Ook onwetendheid is een grote factor", zegt de plastisch chirurg, die onder meer werkzaam is bij de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam. "Men weet hedendaags niet wat borstreconstructie inhoudt of wat de verschillende opties zijn."

Want, die zijn er: verschillende opties. Grofweg zijn er drie: technieken waarbij lichaamseigen materiaal wordt gebruikt, technieken die lichaamsvreemd materiaal gebruiken (borstimplantaten) of een combinatie van die twee. Wat de beste optie is, kan Bakal niet zeggen. "In de meeste gevallen zijn er meerdere opties per individuele situatie."

Plastisch chirurg Fadi Bakal vertelde over die verschillende opties in de Zeeuwse Kamer:

Plastisch chirurg Fadi Bakal over de opties voor borstreconstructie

Bakal en zijn collega's proberen vrouwen in hun keuze zo goed mogelijk te begeleiden en te informeren. "Achteraf hebben ze bijna nooit spijt dat ze het hebben doorlopen, omdat het toch wel een forse verbetering geeft in hun kwaliteit van leven en in hun zelfbeeld van vrouw zijn. Ze staan na het traject anders in het leven. In positieve zin."