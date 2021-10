Kloetinge weet wanneer het de voorsprong tegen Oranje Wit gaat verdedigen

Arbiter David Vriesenga raakte geblesseerd en kon de wedstrijd niet afmaken (foto: Ron Quinten)

Na 45 minuten sloeg het noodlot toe bij Vriesenga, die in de rust van de wedstrijd besloot niet verder te kunnen. In de eerste 45 minuten had aanvaller Kyle Doesburg Kloetinge op een 0-1 voorsprong gezet in Dordrecht.

Doordat de wedstrijd nu in het tweede weekend van november wordt uitgespeeld, is er een nieuwe datum voor de wedstrijd van Kloetinge in het districtsbekertoernooi. Daarin treft het tweedeklasser Yerseke. Die wedstrijd is nu verplaatst naar dinsdag 9 november.