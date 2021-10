Zeeuwse Evelien heeft de sneeuwschep al voor de deur staan

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

In de winter ligt er meer dan een meter sneeuw rond haar huis, vertelt Evelien. "Iedereen houdt zijn eigen oprit schoon. Iedereen heeft hier ook een eigen sneeuwfrees. Alles buiten je oprijlaan doet de gemeente, dat hoef je zelf niet te doen." Intussen is het in het dorp nog druk met toeristen die nog even wat berglucht willen meepakken voordat de sneeuw komt. En ook Evelien heeft met haar gezin nog een bergwandeling gemaakt.

Luister hier het gesprek met Evelien in Zeeland komt thuis terug:

Evelien Thielen in Zeeland komt thuis

Evelien met haar dochter (foto: Evelien Thielen)