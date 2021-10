Coronabesmettingen in Zeeland blijven rond de negentig schommelen

(foto: Omroep Zeeland)

Middelburg en Terneuzen voeren vandaag samen de ranglijst aan, met ieder zestien nieuwe besmettingen. Maar Hulst komt er met vijftien nieuwe registraties niet ver achteraan.

Per gemeente

do 14 okt vr 15 okt za 16 okt zo 17 okt ma 18 okt Borsele 4 18 4 2 5 Goes 0 5 14 7 10 Hulst 3 9 11 5 15 Kapelle 2 8 4 4 3 Middelburg 18 13 6 16 16 Noord-Beveland 0 1 1 1 3 Reimerswaal 1 12 5 6 6 Schouwen-Duiveland 10 6 6 15 2 Sluis 0 0 0 4 1 Terneuzen 7 7 8 5 16 Tholen 1 3 2 2 3 Veere 1 10 10 13 8 Vlissingen 21 6 3 5 4 totaal Zeeland 68 98 74 85 92

In elf van de dertien gemeenten gaat de veertiendagentrend omhoog. Alleen in de gemeente Sluis en in de gemeente Tholen is de trend gelijkblijvend en is de besmettingsgraad ook verhoudingsgewijs laag.

Veere heeft hoogste promillage

De gemeente Veere heeft over de laatste zeven dagen de hoogste besmettingsgraad van Zeeland. Het promillage is daar nu 2,4. Wat betekent dat op iedere duizend Veerenaren 2,4 mensen in de afgelopen zeven dagen met corona besmet is geraakt.

Ziekenhuizen

In de Zeeuwse ziekenhuizen worden negen coronapatiënten verpleegd. Dat zijn drie mensen meer in vergelijking met vorige week. In ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen worden vijf coronapatiënten behandeld, twee op de ic en drie patiënten op de afgesloten cohortafdeling. In zieknhuis Adrz in Goes liggen vier coronapatiënten, één op de ic en drie op de verpleegafdeling.

Sinds september is het aantal coronapatiënten relatief laag, het aantal schommelde tussen de vijf en de twaalf. De ziekenhuizen verwachten de komende weken een stijging nu het aantal besmettingen toeneemt.