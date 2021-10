Lees hier alles wat je moet weten over de Hrieps-rechtszaak die morgen begint

De ruit in de voordeur werd door drie gemaskerde mannen ingeslagen om binnen te komen (foto: HV Zeeland)

Wat is er ook alweer gebeurd?

Zaterdag 11 mei 2019 wordt de 25ste editie van muziekfestival Hrieps gehouden. De 7500 bezoekers rekenen hapjes en drankjes contant af op het festival. Organisator Hugo Kramer brengt de dagopbrengt naar zijn ouderlijk huis in Grijpskerke. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om ongeveer 423.650 euro. Drie mannen zouden rond kwart over drie 's nachts een ruit van de woning hebben ingeslagen en naar boven zijn gelopen. Gekleed in het zwart en met bivakmutsen op vragen ze de bewoonster op een dreigende manier waar het geld ligt. Ze gaan ervan door met de enorme buit.

Wie zijn de verdachten?

In totaal zijn er acht verdachten. Ze komen allemaal uit Zeeland. Zes mannen tussen de 24 en 35 jaar worden verdacht van het daadwerkelijk (mede)plegen van de woningoverval. De officiële verdenking luidt: diefstal met geweld in vereniging.

Twee personen (34 en 50 jaar) worden ervan verdacht dat ze hebben geholpen bij het vernietigen van sporen, het verborgen houden van verdachten of het veiligstellen van de buit. Op die manier zouden ze het opsporingsonderzoek hebben gedwarsboomd.

Opvallend detail is dat vier van de in totaal acht verdachten dezelfde achternaam dragen.

Hoe gaat die rechtszaak in zijn werk?

Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de rechtszaak. Die tijd is waarschijnlijk ook wel nodig omdat er acht verdachten zijn. De officier van justitie zal beginnen met het opnoemen van de feiten waar de mannen van worden verdacht. Vervolgens zal de rechtbank vragen stellen aan de verdachten, maar zij hoeven hier niet op te antwoorden. Daarna zal de officier van justitie uiteenzetten welke straffen hij eist tegen de verdachten. Dan is de verdediging aan de beurt. De acht advocaten zullen in hun pleidooi de rechtbank ervan proberen te overtuigen dat hun cliënt niet of minder schuldig is dan het OM denkt. Tot slot mogen de verdachten nog iets zeggen.

Waarom heeft het bijna 2,5 jaar geduurd voordat deze rechtszaak wordt behandeld?

De eerste verdachte werd pas ruim twee maanden na de overval opgepakt. Het is dus niet zo dat de politie meteen de daders op het spoor was. In de loop van de tijd kwamen er steeds meer verdachten bij. Op een gegeven moment had het OM vijftien verdachten in het vizier. Wegens gebrek aan bewijs is de zaak van zeven verdachten geseponeerd. Sommige van hen zijn wel weer gehoord als getuige.

Het OM laat weten: "Het tijdsverloop zit hem in de uitgebreidheid van het onderzoek. Op verschillende momenten zijn er verdachten aangehouden en getuigen verhoord."

Hoe groot is de kans dat Hrieps het gestolen geld terugkrijgt?

Er is nog geen euro teruggevonden van de gestolen buit. Wel is uit eerdere voorbereidende zittingen gebleken dat de verdachten veel geld zouden hebben uitgegeven aan vakanties, een dure hotelovernachting, de aanschaf van een auto en dure kleding. Deze rechtszaak is een strafzaak waarbij het er om gaat of bewezen kan worden dat de verdachten betrokken zijn geweest bij de overval. Het OM heeft bewijs verzameld uit telefoontaps, uitgepeilde gegevens van telefoonverkeer en DNA-sporen.

Het terugvorderen van het verdwenen geld gebeurt meestal in een aparte rechtszaak. Hugo Kramer van Stichting Hrieps betwijfelt of hij ooit geld zal terugzien. "Er valt weinig te halen bij deze mannen."

Hoe kan ik de rechtszaak volgen?

Omroep Zeeland is drie dagen lang bij de rechtszaak aanwezig. Onze verslaggever zal via Twitter live verslag doen van de zaak. Ook is de rechtszaak rechtstreeks te volgen via een livestream op internet. Wie de zaak via Skype wil volgen moet zich wel vooraf aanmelden bij de rechtbank.