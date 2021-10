Brabanders steggelen om hoogspanningsstation voor Zeeland

Een impressie van het 380 kV station dat bij Halsteren is gepland (foto: TenneT)

De capaciteit van het netwerk op Tholen en Schouwen-Duiveland is te gering, waardoor duurzame initiatieven momenteel niet van de grond komen. Daarom zijn extra hoogspanningsstations nodig, een 150 kV station op Schouwen-Duiveland en een 380/150kV-station bij Halsteren.

Ster van Lepelstraat

De grootste gemeenteraadspartij van Bergen op Zoom, GBWP, wil geen station in de agrarische Auvergnepolder bij Halsteren en vindt dat TenneT opnieuw onderzoek moet doen naar de Ster van Lepelstraat, een gebied langs de snelweg A4. Deze locatie was even in beeld maar viel uiteindelijk af, omdat het gebied té ver van de bestaande hoogspanningsstraat ligt.

Aankopen van percelen

Ook is de grond in bezit van tientallen eigenaren en het kan jaren duren voordat TenneT alle percelen heeft aangekocht - aldus TenneT-woordvoerder Sander de Schepper. "Dit betekent dat huizen aangekocht en gesloopt moeten worden. Dat kost tijd en geld." In december dient de gemeenteraad van Bergen op Zoom een besluit te nemen, maar het is de vraag of dat gaat lukken. "Zeker als er nieuw onderzoek moet komen", zegt De Schepper.

Op Schouwen en Tholen staat de capaciteit van het net momenteel geen nieuwe windmolens toe (foto: Pixabay)

De keuze die de Bergse politiek maakt heeft gevolgen voor de bouwlocatie van het 150 kV station op Schouwen-Duiveland. De stations worden ondergronds verbonden met een kabel die om technische redenen niet langer dan 30 kilometer kan zijn. Als het Brabantse station enkele kilometers verder opschuift naar Lepelstraat, blijft alleen nog Oosterland in beeld als bouwlocatie voor het Schouwse station, laat De Schepper weten.

Zierikzee

Dat zou weer een streep door de rekening zijn van de politiek op Schouwen-Duiveland. Oosterland is daar in het geheel geen serieuze optie. Kansrijk is een akkerbouwgebied ten noorden van de Zeelandbrug, ingeklemd tussen de N256 en het bedrijventerrein van Zierikzee. De grootste fractie in de raad, Leefbaar Schouwen-Duiveland , dient tijdens de raadsvergadering van donderdag een amendement in om ook de polder aan de overkant van de N256 verder te onderzoeken.

Schouwen-Duiveland zou volgens de tijdsplanning van TenneT eveneens voor het eind van dit jaar de knoop door moeten hakken. De netwerkversterking op Schouwen-Duiveland, Tholen en de omgeving Bergen op Zoom moet in 2025 gereed zijn.