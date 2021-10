Goedemorgen! Rechtszaak Hrieps, Sluiskil uitgespeeld en opbrengst Ride for the Roses

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

Speeltuin de Miertjes in Sluiskil luidt de noodklok. Het bestuur houdt ermee op, nieuwe mensen zijn niet te vinden en er is ook behoefte aan personen die de speeltoestellen kunnen onderhouden. De speeltuin is financieel gezond, maar veel vrijwilligers zijn tijdens de coronatijd gestopt. En dat is nog niet alles: de speeltuin heeft ook nog te maken met vandalisme.

Voorzitter Fini de Paauw en penningmeester Klaus de Brauwer (foto: Omroep Zeeland)

Vanavond wordt bekend hoeveel geld de deelnemers van de Ride for the Roses dit jaar bij elkaar hebben gefietst. Bij het jaarlijkse fietsevenement in Zeeland wordt geld ingezameld voor het KWF, het Koningin Wilhelmina Fonds dat onderzoek naar kanker steunt. Dit jaar waren de fietstochten anders dan anders, omdat er niet in grote groepen gereden mocht worden.

De Otheense kreek (foto: Lilian Pijpelink-Vercouteren)

Moet je vanochtend nog de deur uit? Trek dan die regenjas maar aan, want de hele ochtend blijft het bewolkt en vochtig weer. Maar niet getreurd: vanmiddag komt dat zonnetje door! Af en toe is er kans op een enkele bui, maar het blijft zacht weer met een maximum temperatuur van 20 graden. De wind draait bij naar het zuidwesten en

wordt krachtig aan zee (windkracht 6).