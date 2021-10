Noodkreet van speeltuin De Miertjes in Sluiskil: 'Het zou verschrikkelijk zijn als de speeltuin er niet meer is'

Beheerder Marijke Couqué is er iedere dag, zeven dagen per week. Het is de speeltuin waar ze zelf ooit speelde, waar haar kinderen speelden en waar nu haar kleinkinderen spelen. Maar het is nog maar de vraag hoe lang ze er nog van kan genieten, want De Miertjes dreigt te verdwijnen.

Op het grasveld van de besloten speeltuin staan schommels, trampolines, een kabelbaan, wipjes en andere kleurrijke speeltoestellen. 52 jaar geleden werd de speeltuin opgericht: "Of 53 jaar geleden, dat weten we niet precies. Het zou toch mooi zijn als de speeltuin uiteindelijk minimaal 100 jaar kan worden", stelt Fini de Paauw, voorzitter van de speeltuin. "Als dit er niet meer is, kunnen de kinderen helemaal nergens meer naartoe. Dat zouden we verschrikkelijk vinden."

Maar binnenkort zegt De Paauw zijn voorzitterschap op. Ook de andere bestuursleden van De Miertjes stoppen ermee. "We worden ouder, onze kinderen zijn groot en het is ontzettend veel werk. Dus we willen het stokje overdragen", vertelt penningmeester Klaus de Brauwer.

Trampoline kapotgemaakt met messen en brandbommen

Daarnaast zijn veel vrijwilligers door de sluiting van de speeltuin in de coronatijd gestopt en werd de speeltuin geteisterd door vandalisme: "Dat is heel vervelend. Tieners hebben de trampoline kapotgemaakt met messen en brandbommen. Ook is er gemorreld aan de deuren en speeltoestellen. Dat wil je niet", legt de Paauw uit.

Voorzitter Fini de Paauw en penningmeester Klaus de Brauwer (foto: Omroep Zeeland)

Daarom is het volgens het bestuur tijd voor een frisse wind: "De speeltuin is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Voor de leeftijdsgroep daarboven is niks te doen in Sluiskil. We zouden ons bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de speeltuin ook een plek wordt voor oudere kinderen, zodat ze zich niet meer vervelen en hun uitweg zoeken in vandalisme."

Betrokken mensen

De nieuwe bestuursleden zoeken dan ook mensen met nieuwe ideeën voor de speeltuin: "Wij weten niet goed meer wat kinderen van nu leuk vinden. We zoeken dus betrokken mensen, het liefst met jonge kinderen." Inmiddels zijn er al een paar aanmeldingen binnengekomen: "Daar zijn we heel blij mee, maar we hebben graag nog wat meer mensen. We zoeken niet alleen bestuursleden, maar bijvoorbeeld ook vrijwilligers die willen helpen bij het onderhoud van de speeltuin."

Mocht er een nieuw bestuur gevormd worden en de speeltuin daarmee blijven bestaan, dan is een ding zeker: "Ik blijf wel gewoon. Ik vind het heel leuk om met kinderen om te gaan en het is altijd gezellig hier. Ik ga dus nog niet weg", zegt speeltuinbeheerder Couqué.