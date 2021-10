De Slag om de Schelde geen Nederlandse Oscar-inzending, makers teleurgesteld

Producent De Slag om de Schelde Alain de Levita is teleurgesteld (foto: ANP)

"Het is een tegenvaller. Je hoopt als filmmakers toch dat je de uitverkorene bent", zei producent Alain de Levita vanmorgen op Omroep Zeeland radio.

Gemiste kans

De film is sinds dit weekend ook te zien op Netflix en is op dit moment de best gestreamde film wereldwijd. "We hadden dit niet verwacht, en zeker niet binnen een paar dagen.", zei De Levita. "We hadden nu een kans gehad op de prijs omdat de film het in Amerika zo goed doet. Heel veel mensen kijken naar Netflix, dus ook de Oscarcommissie. (...) We hadden het heel leuk gevonden om naar de Oscars te gaan."

Oscar Een Academy Award, ook wel bekend als de Oscar, is de belangrijkste filmprijs van de Verenigde Staten en wordt ieder jaar in februari of maart uitgereikt in 24 categorieën. De Nederlandse Oscar Selectie Commissie stuurt jaarlijks een film in voor de categorie Beste Internationale Film.

De Nederlandse inzending van dit jaar is de andere oorlogsfilm Do not hesitate geworden. Dat werd eerder deze maand al bekend gemaakt. In de film stranden drie jonge Nederlandse soldaten midden in het woestijn tijdens een vredesmissie in het Midden-Oosten. De film gaat op 11 november in première.

