Rescueteam SOS Dolfijn zoekt naar tuimelaar in Oosterschelde

Het gaat waarschijnlijk om een tuimelaar. (foto: Cora Braun)

Het dier werd zondag voor het eerst gespot vanaf een rondvaartboot. De hoop is dat hij zelf de Noordzee weer inzwemt, maar de Oosterscheldekering vormt daar een grote belemmering in. "Walvissen en dolfijnen vinden de kering erg spannend", zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn.

Het team is stand-by voor het geval dat het dier met laag tij ergens strandt." SOS Dolfijn

Het rescueteam van de stichting hoopt het dier niet aan te treffen vandaag. "Dan is het de dolfijn toch gelukt om de Oosterschelde weer uit te zwemmen via de kering." Mocht de dolfijn er wel zwemmen, dan kan het rescueteam het dier monitoren en verschillende gezondheidscontroles doen, zoals bijvoorbeeld een controle van ademhaling en beoordeling van het gedrag.

"Verder zullen we zorgen voor rust rondom het dier en verstoring voor het dier voorkomen", laat SOS Dolfijn weten. Ook is het team stand-by voor het geval dat het dier met laag tij ergens strandt. "Wanneer dat gebeurt, kunnen we het dier terugbrengen naar de Noordzee waar de dolfijn wel kan overleven."

De laatste keer dat een tuimelaar in de Oosterschelde werd gezien, was in 2013. De keer ervoor in 2007. Beide keren liep het voor het dier in kwestie niet goed af: ze werden later dood teruggevonden in het gebied. SOS Dolfijn maakt zich dan ook grote zorgen. Voor tuimelaars is het lastig om in de Oosterschelde genoeg voedsel te vinden.

Het dier vangen en op die manier redden, is geen optie. Het is bij wet verboden om een walvis of dolfijn te vangen. Daarnaast maakt de grootte van de Oosterschelde dat sowieso onmogelijk. Vorig jaar mei kon het rescueteam van SOS Dolfijn een verdwaalde tuimelaar weghelpen uit de havens van Amsterdam en begeleiden door de sluizen van IJmuiden, terug naar open zee. Ook dat is nu geen optie.

Lokken met spellen

"Die dolfijn werd herkend en was bekend in Frankrijk. Daardoor wist het team dat die dolfijn mee te lokken was door spellen met boeien en door de boot in te zetten waarmee het dier de Amsterdamse havens was ingezwommen. De dolfijn volgde de boot namelijk al dagen en kon zo de haven uitgelokt worden", zegt SOS Dolfijn.

"De dolfijn in de Oosterschelde heeft geen enkele aanleiding om met een rescueboot mee te zwemmen. Daarbij komt ook dat het dier niet de kering door te begeleiden is, enkel via de Roompotsluis."