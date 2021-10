Politie doet meerdere invallen Hulst: man aangehouden voor witwassen en fraude met coronasubsidies

De politie heeft meerdere verdachten aangehouden (foto: ANP)

Een van de verdenkingen is dat de man gefraudeerd zou hebben met coronasubsidies en persoonsgebonden budgetten. De politie hield drie andere verdachten aan, maar kan daar nog niet inhoudelijk op reageren.

De hoofdverdachte heeft volgens de politie een eigen bedrijf in de financiële administratie en werkte bij de Belastingdienst. Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage gebruikte de hoofdverdachte zijn ruime kennis voor strafbare feiten.

"De invallen zijn onderdeel van een onderzoek waar we al maanden mee bezig zijn", vertelt Uytdehage. "Het is vrij uniek dat wij samenwerken met de FIOD. De panden waar we zijn binnengevallen hebben we nu onder controle en agenten zijn bezig met informatie verzamelen. Dat zal nog een paar uur duren."

Meerdere locaties

De politie viel meerdere panden binnen. In een pand aan de Kleine Bagijnestraat en een pand aan de Blomweg werd gezocht naar computerapparatuur en administratie. Over de andere locaties wil de politie niets zeggen in verband met het lopende onderzoek. Er werden ook politiehonden ingezet die gespecialiseerd zijn in het opsporen van computers, tablets, USB-sticks, juwelen en contant geld.