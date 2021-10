In Schoondijke gaat een tachtig jaar oude koker weer terug de muur in

De koker werd in 2019 uit de muur van de toenmalige Prinses Ireneschool gehaald, toen die plaats moest maken voor het nieuwe gebouw. In 1939 was de koker in een muur gemetseld bij de bouw van de lagere school. De koker werd er tijdens een renovatie in 1985 uitgehaald en later opnieuw ingemetseld. De inhoud bleek echter niet zo spectaculair als de schoolkinderen hadden gehoopt, het bleek om een oorkonde van het college van B en W en de raad te gaan.

USB-stick met foto's

In het nieuwe mfc heeft de koker opnieuw een plekje gekregen. Mocht deze in de toekomst ooit nog eens tevoorschijn komen, dan zitten er in elk geval een nieuwe oorkonde en ook een USB-stick met foto's van Schoondijke anno 2021 in. Commissaris van de koning Han Polman en wethouder Jack Werkman plaatsten er samen een natuurstenen plaat voor.

Kinderraadslid Karsten le Grand en burgemeester Marga Vermue plaatsen de koker terug in de muur. (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat de gebruikers al bijna twee jaar in het nieuwe mfc zitten, was er toch nog een gezellig feestje van de officiële opening gemaakt. Door corona kon dat niet eerder. Enkele leerlingen maakten de door inwoonster Karin Steyaert bedachte naam van het gebouw bekend, De Rotonde. Troubadour Adrie Oosterling zong een door dorpsgenote Lilian de Wever geschreven lied.

Van hun à-propos

Voorzitter Lau Oosthoek van de dorpsraad vertelde dat het mfc volop in gebruik is. Soms moet er zelfs nee verkocht worden tegen nieuwe huurders. De drukte zorgt enerzijds voor de nodige gezelligheid, maar anderzijds ook weleens voor wat ergernis, weet hij. "Dan rent er een kind langs de biljarters, die geconcentreerd boven het biljartlaken hangen. Die zijn dan van hun à-propos", lacht hij.

