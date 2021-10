Nieuwe lozingsnorm PFAS 'totaal onhaalbaar en onnodig' volgens 3M

De verwachting is dat het bedrijf in beroep gaat tegen de nieuwe vergunning. (foto: ANP)

3M kwam deze zomer in opspraak toen bekend werd dat zij jaren illegaal PFAS hebben geloosd. Momenteel mag het bedrijf 30 microgram PFOS per liter lozen. In de nieuwe vergunning adviseert de Antwerpse Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) die uitstoot te verlagen naar 1 microgram per liter.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is een verzamelnaam voor zo'n zesduizend soorten fluorverbindingen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De stoffen zijn geliefd in de industrie omdat ze hittebestendig en vocht-, vet- en vuilafstotend zijn. PFAS worden dan ook in veel verschillende producten gebruikt: van anti-aanbaklagen in pannen tot de stof die jassen waterdicht maakt. Onlangs waarschuwde de Belgische overheid voor de opvallend hoge PFAS-concentraties bij vissen uit het Westerscheldegebied: het vijftienvoudige van het toegestane niveau.

'Ook de uitstootnormen voor andere PFAS gaan drastisch omlaag', schrijft de Belgische krant. Zo adviseert de commissie de maximale uitstoot van PFBA en PFBS te verlagen van respectievelijk 5.000 en 3.700 naar 20 microgram.

'Vermindering is onnodig'

In een reactie op dat advies schrijft 3M dat die vermindering 'totaal onhaalbaar' en onnodig is. Volgens de krant zegt het bedrijf dat zelfs het zuiveren van 5.000 tot maximaal 500 microgram onrealistisch is. Daarnaast schrijft 3M in haar reactie dat het lozen van maximaal 1.400 microgram PFBA per liter helemaal 'geen ongunstig effect' heeft op het water in de Schelde. Volgens Het Laatste Nieuws is de verwachting dan ook dat het bedrijf in beroep gaat tegen de nieuwe vergunning als het advies van de POVC wordt overgenomen.

