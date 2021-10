Hoek-bestuur zwijgt na bliksemvertrek Gevaert; trainer laat spelersgroep verbaasd achter

Lieven Gevaert als trainer van Hoek (foto: Orange Pictures)

Zowel de club als de trainer hebben afgesproken om geen mededelingen te doen over de redenen van dit plotse vertrek. Feit is wel dat Gevaert terugkeert naar zijn oude liefde in België; Dikkelvenne. Daar was Gevaert ook trainer tussen 2008 en 2016. Hoek-voorzitter Art van der Staal: "Het is wat het is, maar dat Gevaert naar Dikkelvenne vertrekt, is niet de oorzaak van de breuk. Het is het gevolg."

Trainer Lieven Gevaert geeft aan sportverslaggever Yorben Weststrate uitleg over zijn vertrek

"De afgelopen week werd ik benaderd door Dikkelvenne", zegt Gevaert zelf over zijn vertrek. "Ik heb dat in overweging genomen zonder dat het de voorbereiding van Hoek op de wedstrijd met Sparta Nijkerk in de weg stond." Dit weekend bereikte de trainer na gesprekken met Dikkelvenne een akkoord. "Mijn vertrek heeft ook een aantal andere redenen, maar zoals afgesproken houden we dat intern."

Emotionele maandagavond

"Ik denk dat iedereen verbaasd is", zegt Impens. "De coach heeft nooit iets laten merken en was gisteren heel emotioneel toen hij het nieuws meedeelde." De verbazing in de spelersgroep komt mede voort uit het feit dat de resultaten de afgelopen weken goed waren. Zo werden drie van de laatste vier wedstrijden gewonnen. Kers op de taart was de zege afgelopen zaterdag bij de nog ongeslagen koploper Sparta Nijkerk.

Aanvoerder Rik Impens respecteert de keuze van Gevaert, maar betreurt zijn vertrek (foto: Orange Pictures)

"Wij vinden het echt heel jammer", legt Impens uit. "Lieven was gewoon een hele goede coach en ook een heel aangenaam mens. Jammer dat wij afscheid moeten nemen van hem."

Aanvoerder Rik Impens van Hoek over het plotselinge trainersvertrek

Gevaert stond in 41 officiële wedstrijden als trainer van Hoek langs de lijn. Vijftien van die wedstrijden won hij. "Vaak als een trainer vertrekt, laat hij een puinhoop achter, maar dat is nu niet het geval", vindt Gevaert. "De club kan verder gaan met een hele fitte groep, die net drie van de vier wedstrijden heeft gewonnen. In die zin denk ik dat ik iets moois achterlaat."

Zoektocht naar nieuwe trainer

Dit weekend is er een inhaalprogramma in de Derde Divisie en komt Hoek niet in actie. Volgende week zaterdag speelt Hoek een uitwedstrijd tegen Staphorst. Voorzitter Van der Staal weet niet of er dan al een nieuwe trainer is. "We gaan ons niet haasten. We gaan rustig kijken wie er beschikbaar is en wie er bij deze spelersgroep past."

De honneurs worden de komende tijd hoogstwaarschijnlijk waargenomen door Steven Maes, die al bij de club werkzaam was als assistent-trainer van de vertrokken Gevaert. "Hij heeft de juiste papieren om in de Derde Divisie trainer te zijn", zegt Van der Staal. "Daardoor hebben wij meer tijd en worden we echt niet zenuwachtig om snel een nieuwe trainer aan te trekken." Vanavond spreekt de technische commissie met Maes over de eventuele nieuwe rol binnen de trainersstaf.